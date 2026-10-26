आज 26 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: व्यापार में तरक्की के खुलेंगे रास्ते, दोपहर बाद मिलेगी खुशखबरी!

साझीदारी के मामलों में पहल बढ़ाएंगे. कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. पेशेवर कार्यों से जुड़ेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. औद्योगिक प्रयास बढ़ाएं. मित्रों व स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. विविध कार्य समय से पूरा करेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. दोपहर बाद स्थिति अधिक शुभकर रहेगी. घर परिवार में उपलब्धियां बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बल पाएंगे. आपसी बातचीत से जुड़े जन बेहतर करेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. जिम्मेदारों को साथ बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. व्यापार में वृद्धि होगी. उचित और आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में पहल बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में मजबूती आएगी. वातावरण में सरलता बनी रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं. पारिवारिक संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. सुखद क्षण बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन रखें.



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शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : मिश्री के समान

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