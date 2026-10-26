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आज 26 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: करीबियों का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 26 October 2026, Aquarius Horoscope Today: पेशेवर शुभता सहजता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. संपर्क बेहतर बना रहेगा. सामाजिक गतिविधि बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे.

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aquarius horoscope
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व्यावसायिक यात्राओं में रुचि बढ़ेगी. लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंट संवाद के अवसर बनेंगे. करीबियों में सहकार बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. साख सम्मान बढ़ेगा. पेशेवर शुभता सहजता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. संपर्क बेहतर बना रहेगा. सामाजिक गतिविधि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय - लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास एवं परंपरागत मामले बल पाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास बनाए रहेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. भरोसे पर खरे उतरेंगे. भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. संसाधन बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- बंधुत्व बल पाएगा. एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ाएंगे. करीबियों का साथ बना रहेगा. मन की बात उत्साह से रख पाएंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रहेगा. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. सकारात्मकता बल पाएगी. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  खानपान संवरेगा. सम्मान में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पराक्रम बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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