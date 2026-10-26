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आज 26 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, धन लाभ के योग

Aaj ka Kark Rashifal 26 October 2026, Cancer Horoscope Today: परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. सहयोग और समर्थन से लाभ संवारेंगे. विविध मामले अनुकूल रहेंगे.

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cancer horoscope
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शासन प्रशासन के कार्य परिणाम पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. सफलता का स्तर बेहतर बना रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. सहयोग और समर्थन से लाभ संवारेंगे. विविध मामले अनुकूल रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय - सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. विकास की राह बढ़त पर रहेगी. अधिकारियों का समर्थन रहेगा.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में मिठास रहेगी. घर में सुख सौख्य बनाए रहेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. मन के रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ााएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. चर्चा संवाद संवारें.
 

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शुभ अंक : 1, 2 और 8

शुभ रंग : गुलाबी

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