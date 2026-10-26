आज 26 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: भाग्य का मिलेगा साथ, व्यापार में होगा फायदा

भाग्य की राह प्रबल रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बने रह सकते हैं. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी से कामकाजी सुधार बना रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उच्च शिक्षा पर बल रहेगा. विभिन्न मामलों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ में वृद्धि होगी. यात्रा पर जा सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय - करियर व्यापार संवार पाएंगे. नीति नियम का पालन बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में निरंतरता रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. प्रभाविता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा. चर्चाओें में असरदार रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कहने में सहज रहंेगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे.

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धर्म कार्य बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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