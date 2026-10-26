आज 26 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आज संभलकर चलें, लेनदेन में बरतें सावधानी

विभिन्न मामलों में धैर्य से आगे बढ़ते रहें. सामान्य गतिविधि बनाए रखने का समय है. व्यक्तिगत कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. पेशेवर प्रयास सामान्य रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. करियर व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. दिन की शुरूआत धीमी बनी रहेगी. कामकाजी गतिविधि सामान्य बनी रहेंगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - सबका साथ बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. अप्रत्याशित स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएं. सामंजस्यता से काम लें. सफलता प्रतिशत औसत रहेगा. भार उठाने से बचें.

धन संपत्ति- लेनदेन में तैयारी से आगे बढ़ें. भेंटवार्ता में सतर्कता रखें. निरंतरता पर जोर बढ़ाएं. तार्किकता व स्पष्टता पर जोर बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात बनाए रखें. दबाव में न आएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में विनम्रता बढ़ाएं. वाणी व्यवहार में उतावली न दिखाएं. समय पर भेंट के लिए जाएं. व्यक्तिगत संपर्क में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. रक्त संबंधों में आपसी विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- मधुर व्यवहार पर बल दें. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था पर बल दें.

Advertisement

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.

शुभ अंक : 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

---- समाप्त ----