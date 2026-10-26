आज 26 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: उधार देने से बचें, रिश्तों में रखें धैर्य

कार्यों में उतावली न दिखाएं. पेशेवर मामलों को गति देने की कोशिश होगी. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उधार के व्यवहार से बचें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. रिश्तों में रुचि बढ़ी रहेगी. कामकाजी उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कर्मठता पर बल बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढे़. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. कला कौशल संवार पर बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय - कामकाज में अनुशासन बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. मेहनत और लगन से उचित परिणाम पाएंगे. कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देगें. सेवाक्षेत्र बल पाएगा.

धन संपत्ति- वित्तीय नियंत्रण बनाए रहें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. अनुभवियों का साथ समर्थन जुटाएं. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन को टालें. समय प्रबंधन संवारेंगे. लेनदेन में संकोच रहेगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ तालमेल बना रहेगा. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे. भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. आपसी विश्वास उत्साह बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण व नियम बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों का ख्याल रखें.

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. स्पष्टवादी बने रहें.

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शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : लाल

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