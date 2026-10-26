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आज 26 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: जल्दबाजी में कार्य न करें, परिजनों का सहयोग मिलेगा

Aaj ka Makar Rashifal 26 October 2026, Capricorn Horoscope Today: कार्य व्यवस्था को बल दें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएं. साहस पराक्रम से जगह बनाए रखें. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएं. जल्दबाजी में कार्य न करें

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capricorn horoscope
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व्यक्तिगत मामलों में सामान्य प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. वित्तीय एवं प्रबंधकीय लाभ बढ़त पर रहेंगे. अनुभवियों से सलाह रखें. भेंट संवाद में सहजता बनाए रहें. पारिवारिक मामलों में रुचि रहेगी. परिजनों के साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी कर सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय - कार्य व्यवस्था को बल दें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएं. साहस पराक्रम से जगह बनाए रखें. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएं. जल्दबाजी में कार्य न करें. प्रबंधन बनाए रहें.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सहजता बनाए रहें. हड़बड़ी में कार्य प्रभावित होने की आशंका है. आर्थिक विषय प्रभावी रहेंगे. कार्यों से जुड़ाव बनाए रखें. निर्णय में लापरवाही से बचें. प्रयासों को पूरा करें.

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प्रेम मैत्री- घर में सुख बना रहेगा. आपसी रिश्ते बेहतर बनाने पर ध्यान दें. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों का ख्याल रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद में न आएं. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. बड़प्पन बनाए रखें.
 

शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

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