आज 26 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: कारोबार में होगा फायदा, आत्मविश्वास से पूरे करेंगे लक्ष्य

आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवरों के लिए अवसर बने रहेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. विविध मामलों में गति आएगी. उन्नति और विस्तार पर बल रहेगा. संबंधों को बेहतर बनाएंगे. अवसर भुनाने की सोच रहेगी. सभी ओर शुभता का संचार बना रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. नवाचार पर जोर रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

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नौकरी व्यवसाय - कामकाजी उपलब्धियां बनाए रखेंगे. लेनदेन में तेजी की कोशिश होगी. नियमित लाभ संवार पाएंगे. भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ एवं प्रभाव बढ़त पाएंगे. कामकाज संवारेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी. सभी का साथ सहयोग बना रहेगा. वित्तीय मामले बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. खुशियों को बढ़ाएंगे. रिश्ते मधुर रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. संकोच दूर होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्यों को पाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवार पर रहेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. जल्दी उठें.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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