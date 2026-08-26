आज 26 अगस्त 2026 मीन राशिफल: आर्थिक लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा, पेशेवर चर्चा में सावधान रहेंगे

आर्थिक हितों को साधने में आगे होंगे. कारोबारी उन्नति के अवसर बनेंगे. लक्ष्य के प्रति गंभीरता दिखाएंगे. उचित दशा दिशा में गति बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. बैर व क्रोध से बचें. लेनदेन के प्रयासों पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्र में सबका सहयोग समर्थन पाएंगे. लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक तेजी बनी रहेगी. सक्रियता से काम लेंगे. पहल की आदत बढ़ेगी. उधार से बचेंगे. प्रदर्शन अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा. पेशेवर चर्चा में सावधान रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर निर्मित होंगे. हित संरक्षण पर फोकस हेोगा. सहजता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. अनावश्यक वार्ता से बचें. रिश्तों में सुधार होगा. खामियों को अनदेखा करें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ध्यान योग प्राणायाम करें. दान दें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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