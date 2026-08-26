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आज 26 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: पेशेवरों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, सावधानी से कार्य करें

Aaj ka Mithun Rashifal 26 August 2026, Gemini Horoscope Today: आर्थिकी सामान्य रहेगी. लेनदेन में संकोच बढ़ेगां. व्यवसाय मध्यम रहेगा. निर्णय लेने में उतावली न करें आवश्यक जानकारियां जुटाएं. करीबियों का सहयोग मिलेगा.

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gemini horoscope
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स्वास्थ्य की अनदेखी से बचने का समय है. शारीरिक समस्याओं की नियमित जांच बनाए रखें. संकेतों पर नजर रखें. परिवार का साथ बना रहेगा. ठगों से दूर रहें. नीति नियम बनाए रखें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. बड़ी सोच रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. परिजनों से संवाद बनाए रखें. व्यवस्था पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें. चुनौतियों का सामना करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में वाद विवाद से बचें. व्यापार के रुटीन मामलों पर फोकस रखेंगे. कार्यों में सजगता दिखाएंगे. पेशेवरों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी. सावधानी से कार्य करें.

धन संपत्ति- आर्थिकी सामान्य रहेगी. लेनदेन में संकोच बढ़ेगां. व्यवसाय मध्यम रहेगा. निर्णय लेने में उतावली न करें आवश्यक जानकारियां जुटाएं. करीबियों का सहयोग मिलेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में सजग रहें. अपनों से अनुकूलन बनाए रखें. व्यक्तिगत विषयों में बहकावे में न आएं. बात कहने में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में ऊर्जा रखें. परिवार वालों से सहकार सहयोग रहेगा. करीबी सकारात्मक रहेंगे. निजी विषयों में दबाव रह सकता है.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ाएंगे. पराक्रम प्रदर्शन से बचेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व साधारण रहेगा. आवश्यक कार्य साधें. सामंजस्य रखें.

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आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. अन्य को अनसुना न करें.

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शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : पैरट कलर

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