आज 26 अगस्त 2026 तुला राशिफल: जांच पड़ताल बनाए रखें, किसी पर जल्द भरोसा न करें

स्वार्थ भाव का त्याग करें. निजी लाभ से उूपर उठकर निर्णय लें. बड़प्पन की सोच बनाए रखें. व्यापार में प्रबंधन संवरेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष सकारात्मक रहेगा. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. अपनों के साथ मेल मुलाकात में सहज बने रहें. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. अपनों से तर्क व बहस करने से बचें. घर परिवार में स्थिति साधारण रहेगी. भावनात्मक असहजता कम होगी. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. जिद में न आएं.

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नौकरी व्यवसाय- साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी क्षेत्रों में निरंतरता बनाए रहें. कला कौशल में बेहतर होंगे. नौकरीपेशा सहज रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में सावधानी बढ़ाएं. अधिकारी वर्ग से बनाकर चलेंगे. कार्यों में गति बनी रहेगी. प्रयास बनाए रखेंगे. जांच पड़ताल बनाए रखें. जल्द भरोसा न करें. लाभ में वृद्धि रहेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामले अनियंत्रित रह सकते हैं. विनय विवेक बढ़ाएं. मित्रों से सामंजस्य रखेंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. घर परिवार में अन्यजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- रिश्तों में विश्वास बढ़ाएं. सुख सौख्य साझा करें. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. संस्कार परंपराओं को गति दें.

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आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. सरलता बनाए रखें.

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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