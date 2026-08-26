आज 26 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: परिणाम संवार पाएंगे, वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे

सबके साथ मिलकर कार्य करने की कोशिश बढ़ेगी. कामकाज में उन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़ों के सानिध्य पाएंगे. सहकारिता को गति मिलेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विविध प्रयास प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. प्रबंधन में बेहतर बनेंगे. पेशेवर और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों से संबंध मजबूत होंगे. एक दूसरे के प्रति सहकार बनाए रखेंगे. साझा संवाद में पहल दिखाएंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- स्थायित्व पर जोर होगा. कामकाज में सहजता आएगी. योजनाएं संवार पर रहेंगी. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. करीबियों को साथ लेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पर बना रहेगा. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रखेंगे. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. परिणाम संवार पाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से चर्चा में सहज होंगे. सुखद वातावरण् बढ़ाएंगे. निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. भेंट में विनम्रता रखेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. खुशियां साझा करेंगे. हर्ष के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. सात्विकता पर जोर देंगे. स्वास्थ्य पर संवेदनशील रहेंगे. खानपान में संतुलित रहेगा. व्यवहार संवारेंगे.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. व्यवस्था पर ध्यान दें. विनम्रता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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