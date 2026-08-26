scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 26 अगस्त 2026 मकर राशिफल: बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे, प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 26 August 2026, Capricorn Horoscope Today: आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. प्रतिभा और प्रबंधन से पेशेवर गतिविधियां संवरेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार पर बने रहेंगे. बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे. प्रस्ताव मिलेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

आधुनिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. सभी प्रकार के लाभ बनेंगे. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर में सुखद वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता पर जोर रखेंगे. परिजनों का सानिध्य बना रहेगा. नवाचार पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में साख और प्रभाव बढ़ा रहेगा. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. परिचित पर परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कलात्मक कार्यों में गति आएगी. लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाने में सफल हांेगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. प्रतिभा और प्रबंधन से पेशेवर गतिविधियां संवरेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार पर बने रहेंगे. बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे. प्रस्ताव मिलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन? जानें अपना शुभ रंग
कारोबार में बेहतर बढ़त बनाए रखेंगे, रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे
उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे, कार्यस्थल पर समय देंगे
मकर राशिवालों का धन लाभ का योग है, सरकार से संबंधित काम बनेंगे, जानें जरूरी टिप
august 2026 last week horoscope
बुधादित्य योग से इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा धन लाभ!

प्रेम मैत्री- घर के लोगों के साथ यादगार वक्त बिताएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. मधुरता बनाए रखेंगे. सहजता व सुख बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आदरभाव रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. संस्कारों पर जोर दें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 26 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पद प्रभाव से अपना पक्ष रखेंगे, सबका सहयोग रहेगा |
    आज 26 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: वाणिज्यिक विषयों में अच्छा करेंगे, संकोच दूर होगा |
    आज 26 अगस्त 2026 तुला राशिफल: जांच पड़ताल बनाए रखें, किसी पर जल्द भरोसा न करें |
    आज 26 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: पेशेवर विषयों में गति आएगी, कारोबारी संबंधों में मजबूती बढ़ेगी |
    आज 26 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: पेशेवर सावधानी बनाए रखें, व्यवसाय में समय प्रबंधन बढ़ाएं |
    आज 26 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: परिणाम संवार पाएंगे, वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे |
    आज 26 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: पेशेवरों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, सावधानी से कार्य करें |
    सीएम योगी का नौकरी वाला वादा, चुनाव में जेन-Z को साध पाएगा? देखें दस्तक |
    आज 26 अगस्त 2026 वृष राशिफल: चहुंओर साहस पराक्रम बना रहेगा, सफलता बढ़ेगी |
    आज 26 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा
    Advertisement