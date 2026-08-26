आज 26 अगस्त 2026 मकर राशिफल: बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे, प्रस्ताव मिलेंगे

आधुनिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. सभी प्रकार के लाभ बनेंगे. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर में सुखद वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता पर जोर रखेंगे. परिजनों का सानिध्य बना रहेगा. नवाचार पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में साख और प्रभाव बढ़ा रहेगा. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. परिचित पर परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कलात्मक कार्यों में गति आएगी. लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाने में सफल हांेगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. प्रतिभा और प्रबंधन से पेशेवर गतिविधियां संवरेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार पर बने रहेंगे. बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे. प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- घर के लोगों के साथ यादगार वक्त बिताएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. मधुरता बनाए रखेंगे. सहजता व सुख बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आदरभाव रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. संस्कारों पर जोर दें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

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