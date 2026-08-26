आज 26 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पद प्रभाव से अपना पक्ष रखेंगे, सबका सहयोग रहेगा

सबकी खुशी को बढ़ाएंगे. घर के लोगों को सबसे उूपर रखेंगे. परिजनों से बेहतर संवाद होगा. कुल परिवार के रिश्तों को संवारेंगे. अनाश्यक बहस से बचेंगे. सहज चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. निजी विषयों घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. उत्सव आयोजन की रूपरेख बनेगी. जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे. सहकार की भावना बढ़ेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सहज सतर्कता बढ़ाएंगे. नकारात्मक लोगों से दूरी होंगे. संवेदनशील बने रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर में उन्नति के अवसर बनेंगे. कारोबार में उत्साह रहेगा. पद प्रभाव से अपना पक्ष रखेंगे. व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबका सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक नीतियां बल पाएंगी. वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी. विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन संभावनाएं बढ़ेंगी. योजनाओं को गति मिलेगी. बचत व संग्रह संरक्षण में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सपरिवार सुखकर समय बिताएंगे. उत्सव महोत्सव में शामिल होंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. चर्चा के अवसर बढ़ेंगे. भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर विश्वास बढे़गा. प्रभाव बना रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर बना रहेगा. जिद में न आएं.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. बचत बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : आंवला समान

---- समाप्त ----