scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 26 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पद प्रभाव से अपना पक्ष रखेंगे, सबका सहयोग रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 26 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: उत्सव महोत्सव में शामिल होंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. चर्चा के अवसर बढ़ेंगे. भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह बढ़ेगा.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

सबकी खुशी को बढ़ाएंगे. घर के लोगों को सबसे उूपर रखेंगे. परिजनों से बेहतर संवाद होगा. कुल परिवार के रिश्तों को संवारेंगे. अनाश्यक बहस से बचेंगे. सहज चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. निजी विषयों घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. उत्सव आयोजन की रूपरेख बनेगी. जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे. सहकार की भावना बढ़ेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सहज सतर्कता बढ़ाएंगे. नकारात्मक लोगों से दूरी होंगे. संवेदनशील बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में उन्नति के अवसर बनेंगे. कारोबार में उत्साह रहेगा. पद प्रभाव से अपना पक्ष रखेंगे. व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबका सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक नीतियां बल पाएंगी. वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी. विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन संभावनाएं बढ़ेंगी. योजनाओं को गति मिलेगी. बचत व संग्रह संरक्षण में वृद्धि होगी.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी
बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ाएंगे, व्यक्तित्व संवरेगा
विविध प्रयासों में सफलता बढ़त पर रहेगी, संबंधों में सुधार आएगा
धनु राशिवाले लोगों से मतभेद ना बढ़ने दें, अपने काम पर ध्यान देने का समय है, जानें शुभ रंग
धनु राशिवाले पैसा उधार लेकर कोई काम ना करें, यात्रा से बचना होगा, जानें जरूरी टिप

प्रेम मैत्री- सपरिवार सुखकर समय बिताएंगे. उत्सव महोत्सव में शामिल होंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. चर्चा के अवसर बढ़ेंगे. भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर विश्वास बढे़गा. प्रभाव बना रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर बना रहेगा. जिद में न आएं.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. बचत बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : आंवला समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 26 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: वाणिज्यिक विषयों में अच्छा करेंगे, संकोच दूर होगा |
    आज 26 अगस्त 2026 तुला राशिफल: जांच पड़ताल बनाए रखें, किसी पर जल्द भरोसा न करें |
    आज 26 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: पेशेवर विषयों में गति आएगी, कारोबारी संबंधों में मजबूती बढ़ेगी |
    आज 26 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: पेशेवर सावधानी बनाए रखें, व्यवसाय में समय प्रबंधन बढ़ाएं |
    आज 26 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: परिणाम संवार पाएंगे, वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे |
    आज 26 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: पेशेवरों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, सावधानी से कार्य करें |
    सीएम योगी का नौकरी वाला वादा, चुनाव में जेन-Z को साध पाएगा? देखें दस्तक |
    आज 26 अगस्त 2026 वृष राशिफल: चहुंओर साहस पराक्रम बना रहेगा, सफलता बढ़ेगी |
    आज 26 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 26 अगस्त 2026, बुधवार की अहम खबरें
    Advertisement