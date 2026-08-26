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आज 26 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: पेशेवर विषयों में गति आएगी, कारोबारी संबंधों में मजबूती बढ़ेगी

Aaj ka Kanya Rashifal 26 August 2026, Virgo Horoscope Today: करियर में उछाल आएगा. पेशेवर विषयों में गति आएगी. कारोबारी संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सबसे बनाकर चलेंगे.

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virgo horoscope
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करीबियों व मित्रों संग वक्त बिताएंगे. एक दूसरे से यादगार पल साझा करेंगे. कामकाज में व्यवस्था पर जोर देंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्य गति पाएंगे. साझा प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में सबको साथ लेकर चलेंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. शिक्षा प्रशिक्षण में रुचि लेंगे. कामकाजी मामले संवरेंगे. स्पष्ट व्यवहार बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में उछाल आएगा. पेशेवर विषयों में गति आएगी. कारोबारी संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सबसे बनाकर चलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. व्यावसायिक भेट संवाद की रूपरेखा बनेगी. अनुबंधों में नीति नियमों का पालन करेंगे. आय के मामले बढ़त पर रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर में खुशी बनी रहेगी. मन की बात कह पाएंगे. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी एवं मित्र प्रसन्न होंगे. परिवार के बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी संबंध सकारात्मक रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहनशीलता बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. अतिउत्साह से बचें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : गहरा हरा

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