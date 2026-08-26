आज 26 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: पेशेवर सावधानी बनाए रखें, व्यवसाय में समय प्रबंधन बढ़ाएं

करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. कारोबार में लेनदेन में धैर्य दिखाएं. मेहनत से परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. धूर्ताें की बातों में नहीं आएं. लोगों से सहज दूरी बनाए रखें. सफलता के लिए उतावली न दिखाएं. चर्चा संवाद में संकोच रहेगा. कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचाव रखें. समय सीमा में कार्य करें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएं. तार्किकता व फोकस बढ़ाएं. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहें. मेहनत व कौशल बढ़ाएं. पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहज संकोच दिखाएंगे. चर्चा संवाद में सहजता रहेगी. भ्रमपूर्ण प्रस्तावों में न आएं. उचित विचार बनाए रखें. पेशेवर सावधानी बनाए रखें. व्यवसाय में समय प्रबंधन बढ़ाएं.

धन संपत्ति- सेवाक्षेत्र में गति आएगी. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता रहेगी. वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखें. वाणिज्यिक विषय सहज रहेंगे.

प्रेम मैत्री- स्पष्टता से बात रखें. करीबियों के साथ वक्त बिताने पर जोर दें. भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. मेलजोल में रुचि रखेंगे. रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में भरोसा जीतें. कमतरों की बातों को अनदेखा करें. सुलह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही में न आएं. साहस से काम लें. मनोबल बढ़ेगा. तेजी दिखाएंगे. संवाद संवारें. फोकस बढ़ेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मदद बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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