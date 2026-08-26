आज 26 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: लेन-देन में रुचि रखें, जल्दबाजी न दिखाएं

लेन-देन में भूलचूक से बचें. कारोबार में जरूरी सतर्कता बनाए रखें. योजनाओं की जांच में ढिलाई न बरतें. जल्दबाजी में परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. कामकाज में न्यायिक अवहेलना से बचें. कारोबार सामान्य रहेगा. दूर देश की गतिविधियांे में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. अन्य शहरों के कार्यों को साधने की कोशिश होगी. करीबियों का भरोसा जीतें. रुटीन प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. बड़ों की सलाह से कोई निर्णय लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में रुचि रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. दूर देश के विषयों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्य पाने पर जोर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे. निवेश पर जोर रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. योग्यजनों से भेंट बनाए रखें. जरूरी संवाद पर जोर होगा. बजट को अनदेखा नहीं करें.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में संकोच दिखाएंगे. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. भावनात्मक प्रयास बल पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. आपसी सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार संवार पर रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें. बड़ों का सम्मान रखें. मनोबल ऊंचा होगा. जीवनशैली आकर्षक होगी. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. वचन बनाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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