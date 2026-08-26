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आज 26 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: वाणिज्यिक विषयों में अच्छा करेंगे, संकोच दूर होगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 August 2026, Scorpio Horoscope Today: प्रतिभा से परिणाम साधेंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाणिज्यिक विषयों में अच्छा करेंगे. संकोच दूर होगा.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

आस-पास का वातावरण अनुकूल रहेगा. कारोबार में बेहतर चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों में पहल बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को आत्मविश्वास बढ़ेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. तालमेल बनाए रखेंगे. विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. सामाजिक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी से संपर्क संवाद संवारेंगे. वादविवाद से दूर रहेंगे. घरेलु मामले सामान्य रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहज होंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा से परिणाम साधेंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाणिज्यिक विषयों में अच्छा करेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाओं पर जोर होगा. विभिन्न मामलों की सूची बनाएंगे. सत्ता से जुड़ाव व प्रभाव बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी चर्चा पर जोर होगा. संवाद की कोशिश बनाए रखेंगे. स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा. मेलजोल बढ़ाएंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत सुधार पर रहेगी. नियमित जांच कराएं. खानपान पर जोर रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान सिद्धिविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. योग करें. प्राणायाम बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

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