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आज 25 सितंबर 2026 मीन राशिफल: अतिभार से बचें, सूझबूझ से आगे बढ़ें

Aaj ka Meen Rashifal 25 September 2026, Pisces Horoscope Today: अतिभार से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें. तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. संतुलन बढ़ाएं. 

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pisces horoscope
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समय धैर्य से कार्य करने का संकेतक है. आर्थिक पक्ष साधारण बना रहेेगा. विदेश से जुड़े कार्यों  पर फोकस रहेगा. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में साहस दिखाएंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. लापरवाही न बरतें. वित्तीय परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. रिश्तों में सुधार संवार के प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों  में अनुशासन पर जोर दें. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ें. खर्च पर अंकुश रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक भूलचूक से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. दिखावे व प्रलोभन से बचें. कामकाजी मामले लंबित रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. 

धन संपत्ति- आर्थिक सूझबूझ बढ़ाएं. बजट की अनदेखी न करें. लेनदेन में सजग रहें. नीति नियमों का पालन करें. निवेश पर ध्यान देंगे. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. दबाव में आने से बचें. 

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पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साख सम्मान व फोकस बनाए रखेंगे

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं में सावधान रहें. संबंध सामान्य रहेंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचें. भावनात्मक विषयों में धैर्य बढाएं. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. रिश्तेदारों का साथ सहयोग बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- अतिभार से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें. तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. संतुलन बढ़ाएं. 

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. विवेक बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

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