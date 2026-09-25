आज 25 सितंबर 2026 मकर राशिफल: भेंट बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व पर जोर देंगे

घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा. अपनों को अधिकाधिक समय देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. वादे के पक्के बने रहेंगे. प्रलोभन भरे प्रस्तावों व बहकावे में नहीं आएंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. सबसे सामंजस्य बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. आपसी मतभेदों में कमी आएगी. धनधान्य बढ़त पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- परंपरागत कार्य गति लेंगे. पेशेवरता को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण वार्ताओं से जुड़ेंगे. लालच में नहीं आएंगे. विविध प्रयासों में अनुकूलन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. तैयारी पर जोर होगा.

धन संपत्ति- बचत में विश्वास बढ़ेगा. वाणिज्यिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. बैंकिग पर जोर रखेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है.

प्रेम मैत्री- परिजनों का सहयोग और समर्थन हेगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. परंपरा एवं संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों पर जोर रहेगा. जिम्मेदारी से चर्चा होगी.



स्वास्थ्य मनोबल- भेंट बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. खानपान बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. साज संवार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : नेवी ब्लू

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