आज 25 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: मनोबल से काम लें, जिद से बचें

जरूरी कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. भूलचूक से बचने की हरसंभव कोशिश बनाए रखें. समय साधारण प्रभाव का बना हुआ. आकस्मिक अवसर बने रहेंगे. विरोधी सक्रियता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों से अधिक अपेक्षाए न रखें. धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों के प्रति सजगता बनाए रखें. सब से बना़कर चलें. वार्ता में गंभीरता दिखाएंगे. सहनशील बनें. सीख सलाह को नजरअंदाज न करें.

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नौकरी व्यवसाय- विरोधियों से सजग रहें. आय की स्थिति सामान्य रहेगी. अप्रत्याशित सूचना मिल सकती है. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. धैर्य अनुशासन व नियंत्रण रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय चर्चा में पहल से बचें. विविध प्रयास सामान्य होंगे. परिस्थितियों से सामंजस्य रखें. चुनौतियां उभर सकती है. . सूझबूझ से लक्ष्य साधें. सतर्कता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- अतिथि का स्वागत सत्कार करें. परिवार से करीबी बढ़ाए रहें. संबंधों में सतर्कता और सम्मान बनाए रहें. बड़़प्पन से आगे बढ़ें. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट व स्नेह बनाए रखें. . पारिवारिक विषयों में फोकस बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में स्पष्ट रहें. स्वास्थ्य के मामलों की अनदेखी न करें. वादा वचन निभाएं. उत्साह और मनोबल से काम लें. जिद से बचें.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. विनम्र बने.

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शुभ अंक : 2, 6, 7 और 8

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

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