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आज 25 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: मामले सामान्य बने रहेंगे, स्वास्थ्य जांच नियमित रखें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 September 2026, Scorpio Horoscope Today: निजी मामले सामान्य बने रहेंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. आशंकाओं से मुक्त रहें. सभी के प्रति आदर सत्कार बढ़ाएंगे. सुख बना रहेगा. 

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scorpio horoscope
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व्यक्तिगत कार्यों  में धैर्य से आगे बढ़ें. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. भावनात्मक उलझनों से बचने का प्रयास बढ़ाएं. पारिवारिक विषयों पर फोकस बढे़गा. सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें. तर्क बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें. सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता बनाए रहें. नौकरी व्यवसाय बल पाएगा. व्यावसायिक योजनाएं रुटीन में आगे बढ़ेंगी. कामकाजी पक्ष संतुलित रहेगा. प्रबंधन उम्मीद से अच्छा रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने में रुचि रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. 

नौकरी व्यवसाय - कारोबारी प्रयासों में सहजता बढ़ेगी. करियर के मामले गति लेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें. करियर कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. प्रबंधन संवार पर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा  रहेगा. 

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सबल रहेगा. प्रबंधन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. वाहनादि एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं क्रय कर सकते हैं. व्यवसाय में तेजी रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तों को सहजता से आगे बढ़ेंगे. घर परिवार में सहकार रखें. अपनों से तालमेल बढ़ाने का भाव होगा. भावनात्मक विषयों में उतावली नहीं दिखाएं. व्यवहार में विनम्र रहें. समता संतुलन बढ़ाएं. शुभचिंतकों की अनदेखी न करें. अवसर पर राय रखें. वाद विवाद में न आएं. 

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामले सामान्य बने रहेंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. आशंकाओं से मुक्त रहें. सभी के प्रति आदर सत्कार बढ़ाएंगे. सुख बना रहेगा. 

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आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. सहनशीलता बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

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