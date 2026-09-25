scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पैसे दोगुने करने का झांसा देकर हड़पे 78 करोड़! EOW ने तीन निदेशकों को पकड़ा

उत्तर प्रदेश की EOW ने ग्रीन रे इंटरनेशनल कंपनी के तीन निदेशकों को 78 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को कम समय में दोगुनी रकम का लालच देकर बड़ी संख्या में लोगों को धोखा दिया. इस कंपनी के खिलाफ ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी मामले दर्ज हैं.

Advertisement
X
आरोपी कंपनी बंद करके फरार हो गए थे. (Photo- ITGD)
आरोपी कंपनी बंद करके फरार हो गए थे. (Photo- ITGD)

उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने ठगी और गबन के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है. EOW की टीम ने गुरुवार को मुरादाबाद से 'ग्रीन रे इंटरनेशनल कंपनी' के तीन निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया है.

थाना गलशहीद में दर्ज इस मामले में लंबे समय से इन आरोपियों की तलाश की जा रही थी. कार्रवाई के दौरान EOW टीम ने मुरादाबाद के अलग-अलग इलाकों से तीनों आरोपियों को दबोचा.

पकड़े गए आरोपियों में फुरकान अहमद को कटघर से, फिरासत अली को मूंढापांडे से और इब्राहिम सैफी को भोजपुर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, ये सभी आरोपी इस धोखाधड़ी की साजिश में शामिल थे.

सम्बंधित ख़बरें

IVF delivery successful
शादी के 15 साल बाद 38 की उम्र में जन्मी बेटी, KGMU में IVF डिलीवरी सफल
balrampur vaishnavi tiwari
7 साल की वैष्णवी तिवारी की मौत! DJ मालिक अरेस्ट, चौकी इंचार्ज सस्पेंड
Audi Car Parking Dispute Near Harsha City Mall Leads to Violent Assault in Indirapuram
गाड़ी खड़ी करने पर बवाल, Audi हटाने कहा तो युवक को दौड़ाकर पीटा, Video
Saharanpur
'बेटा हुआ है...', नवजात चुराकर सजाया घर, फिर कैमरों ने खोल दिया राज
District Magistrate Bans Protests Inside Collectorate Premises Amidst Farmers. Ongoing Demonstrations
DM ने कलेक्ट्रेट में धरना रोका तो किसान बोले- अधिकारी जहां बैठेंगे, प्रदर्शन वहीं होगा

कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच

जांच में सामने आया है कि 'ग्रीन रे इंटरनेशनल कंपनी' के निदेशकों और एजेंटों ने मिलकर एक साजिश रची थी. उन्होंने आम जनता को कम समय में पैसे दोगुने करने जैसी लोक-लुभावनी योजनाओं का झांसा दिया. कंपनी की बातों में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इसमें निवेश कर दी.

निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में कुछ लोगों को रिफंड भी दिया गया, ताकि जाल में और ज्यादा लोग फंस सकें. बेरोजगार युवकों को भी ग्राहक और एजेंट बनाकर भारी मात्रा में धन जुटाया गया. 

Advertisement

आरोप है कि कंपनी के संचालकों और एजेंटों ने निवेशकों के करीब 78 करोड़ रुपये हड़प लिए और आपस में बांट लिए. इसके बाद वो कंपनी बंद कर फरार हो गए.

कई राज्यों में दर्ज हैं मामले

बता दें कि ग्रीन रे इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों और थानों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच CBI कर रही है.

यह भी पढ़ें: CBI ने अनिल अंबानी और रिलायंस कैपिटल पर दर्ज की FIR, EPFO से धोखाधड़ी का मामला!

अब गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की छानबीन जारी है

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 25 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, विपक्षी सक्रिय रहेंगे |
    आज 25 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: संवेदनशील बने रहेंगे, सेहत अच्छी होगी |
    आज 25 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: मनोबल से काम लें, जिद से बचें |
    अमेरिका में जिनपिंग का विरोध, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के बीच सड़कों पर उतरे हजारों लोग |
    आज 25 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: मन की कह पाएंगे, रिश्तों में सहज रहेंगे |
    आज 25 सितंबर 2026 वृष राशिफल: सरलता से आगे बढ़ेंगे, तेजी से काम लेंगे |
    आज 25 सितंबर 2026 मेष राशिफल: व्यवहार प्रभावी रहेगा, व्यक्तित्व संवार पाएगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 25 सितंबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    Aaj ka Upay 25 September 2026: परेशानियों को दूर करने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन ये उपाय करें
    Advertisement