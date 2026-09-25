पैसे दोगुने करने का झांसा देकर हड़पे 78 करोड़! EOW ने तीन निदेशकों को पकड़ा

उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने ठगी और गबन के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है. EOW की टीम ने गुरुवार को मुरादाबाद से 'ग्रीन रे इंटरनेशनल कंपनी' के तीन निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया है.

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थाना गलशहीद में दर्ज इस मामले में लंबे समय से इन आरोपियों की तलाश की जा रही थी. कार्रवाई के दौरान EOW टीम ने मुरादाबाद के अलग-अलग इलाकों से तीनों आरोपियों को दबोचा.

पकड़े गए आरोपियों में फुरकान अहमद को कटघर से, फिरासत अली को मूंढापांडे से और इब्राहिम सैफी को भोजपुर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, ये सभी आरोपी इस धोखाधड़ी की साजिश में शामिल थे.

कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच

जांच में सामने आया है कि 'ग्रीन रे इंटरनेशनल कंपनी' के निदेशकों और एजेंटों ने मिलकर एक साजिश रची थी. उन्होंने आम जनता को कम समय में पैसे दोगुने करने जैसी लोक-लुभावनी योजनाओं का झांसा दिया. कंपनी की बातों में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इसमें निवेश कर दी.

निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में कुछ लोगों को रिफंड भी दिया गया, ताकि जाल में और ज्यादा लोग फंस सकें. बेरोजगार युवकों को भी ग्राहक और एजेंट बनाकर भारी मात्रा में धन जुटाया गया.

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आरोप है कि कंपनी के संचालकों और एजेंटों ने निवेशकों के करीब 78 करोड़ रुपये हड़प लिए और आपस में बांट लिए. इसके बाद वो कंपनी बंद कर फरार हो गए.

कई राज्यों में दर्ज हैं मामले

बता दें कि ग्रीन रे इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों और थानों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच CBI कर रही है.

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अब गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की छानबीन जारी है

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