scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 25 सितंबर 2026 धनु राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, व्यतिक्तव बल पाएगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 25 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: साथियों का भरोसा बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. 

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

भाई बंधुओं से नजदीकी बढ़ाएंगे. करीबियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. परिजिनों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. कार्यव्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक कार्य पक्ष में बने रहेंगे. कारोबारी मामले अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. परिचितों का समर्थन मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घजीवी योजनाएं संवरेंगी. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे रहेंगे. उम्मीदों को बल मिलेगा. कामकाजी वातावरण में सहजता रहेगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी संवाद बनाए रखेंगे. योजनाओं को गति देंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में तेजी आएगी. कार्यक्षेत्र में विस्तार का भाव बना रहेगा. पेशेवर यात्रा संभव होगी. लाभ बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगेे. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशिवाले शत्रुओं से सावधान रहें, किसी को पैसा उधार ना दें, जानें दैनिक राशिफल
मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी, करें इस रंग का उपयोग
धनु राश‍िवालों का आज कैसा बीतेगा द‍िन, जान‍िए राशि‍फल में
बचत-बैंकिंग पर फोकस रहेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी
धनु राशि वालों को आज भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, करें ये एक उपाय

प्रेम मैत्री- अपनों की बात का सम्मान रखेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक विषयों मंे पहल करेंगे. सहजता से निर्णय लेंगे. साथियों का भरोसा बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा  रहेगा. व्यतिक्तव बल पाएगा. संकोच दूर होगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. 

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. भेंट बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6, 7 और 8

शुभ रंग : क्रीम कलर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 25 सितंबर 2026 धनु राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, व्यतिक्तव बल पाएगा |
    आज 25 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: मामले सामान्य बने रहेंगे, स्वास्थ्य जांच नियमित रखें |
    आज 25 सितंबर 2026 तुला राशिफल: उत्साहित बने रहेंगे, कामकाज में तेजी रहेगी |
    पैसे दोगुने करने का झांसा देकर हड़पे 78 करोड़! EOW ने तीन निदेशकों को पकड़ा |
    आज 25 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, विपक्षी सक्रिय रहेंगे |
    आज 25 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: संवेदनशील बने रहेंगे, सेहत अच्छी होगी |
    आज 25 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: मनोबल से काम लें, जिद से बचें |
    अमेरिका में जिनपिंग का विरोध, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के बीच सड़कों पर उतरे हजारों लोग |
    आज 25 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: मन की कह पाएंगे, रिश्तों में सहज रहेंगे |
    आज 25 सितंबर 2026 वृष राशिफल: सरलता से आगे बढ़ेंगे, तेजी से काम लेंगे
    Advertisement