आज 25 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: कार्य ऊर्जा बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी

आत्मविश्वास से परिणाम संवारेंगे. परिजनों का साथ उत्साह बढ़ाएगा. वाणिज्यिक संवाद व मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. इच्छित लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबित कार्यों में गति आएगी. व्यापार को बेहतर बनाए रखेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे. सृजनात्मक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. साझीदारी में सफलता पाएंगे. नवीन कार्यों में रुचि बनी रहेगी. संवेदनशीलता पर जोर बनाए रखेंगे. पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. साहस बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. कला कौशल को बल मिलेगा. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. साख सम्मान बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बल पाएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम पक्ष में रहेंगे. पेशेवर उपलब्धि अर्जित करेंगे. शुभता का संचार बनाए रखेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. वाणिज्यिक लक्ष्य को पूरा करने पर जोर होगा. लोग समर्थन बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. निजी संबंध मधुर बनेंगे. चर्चा संवाद और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. बड़ी सोच रहेगी. घर शुभता का संचार रहेगा. संबधों में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मन के मामलों में सुधार आएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उचित निर्णय ले पाएंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

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आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. रुटीन संवारें.



शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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