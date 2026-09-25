आज 25 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: संवेदनशील बने रहेंगे, सेहत अच्छी होगी

सहकारिता पर जोर बनाए रखेंगे. लोगों के साथ बेहतर तालमेल से कार्यगति तेज होगी. वातावरण में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण मामलों को पक्ष में बनाए रखेंगे. साझीदारी संवारने के अवसर बढ़ेंगे. नेतृत्च को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं को पूरा करेंगे. भूमि एवं घर मकान केे मामले पक्ष में बनेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक लक्ष्य पर फोकस होगा. विभिन्न गतिविधियां तेज होंगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. क्षमता में वृद्धि होगी. अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रयास बनाए रखेंगे. सहयोग का भाव रहेगा. उपलब्धियों में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों से संबंध मजबूत होंगे. सुख संवाद बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगीे. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग बढ़ेगा. अन्य की भावनाओं को सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशील बने रहेंगे. सेहत अच्छी होगी. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. सात्विकता रखेंगे. निजी विषयों में गति आएगी.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : मरून

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