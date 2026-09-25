आज 25 सितंबर 2026 तुला राशिफल: उत्साहित बने रहेंगे, कामकाज में तेजी रहेगी

भावनात्मक संवाद में सहजता बढ़ेगी. मित्रों का साथ मिलेगा. सकारात्मक लोगों का साथ समर्थन पाएंगे. श्रेष्ठ कार्यों को गति देंगे. प्रियजन से मन की बात कह पाएंगे. संबंधियों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सबका सहयोग पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. सीखने सिखाने पर जोर देंगे. बौद्धिक पक्ष बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. भावनात्मक बातों में सहजता बनाए रहेंगे. परीक्षा में अच्छा करेंगे. संकोच दूर होगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों में तेजी आएगी. सफलता बढ़त पर रहेगी. कार्य प्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. करियर पर फोकस बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. बचत पर जोर बना रहेगा. कारोबारी पक्ष सुधार पाएगा. तेजी से काम लेंगे. लेनदेन स्पष्ट रहेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे. संबंध सुखकर बनेंगे. प्रिय का विश्वास पाएंगे. परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. मन के रिश्तों से मजबूती आएगी. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ यात्रा पर जाएंगे. सुख से समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साहित बने रहेंगे. कामकाज में तेजी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. बड़ों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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