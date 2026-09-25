आज 25 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, विपक्षी सक्रिय रहेंगे

कामकाजी मामलों को समय पर पूरा कर लेने पर जोर दें. सेवा व्यवसाय में बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयों में रुटीन स्थिति रहेगी. लेनदेन में सजगता बनाए रहेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. कला कौशल से जगह बनाएंगे. धूर्त लोगों से दूरी रखें. पेपरवर्क में सजग रहें. आत्मविश्वास बनाए रहें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार से बचें. अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर दें. नौकरीपेशा अच्छा प्रदर्शन करेंगे. मेहनत से स्थिति को साधें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. पेशेवरता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी न करें. प्रदर्शन में सहजता लाएं. व्यस्तता बनी रहेगी. व्यवसाय सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक खर्च पर अंकुश बनाए रखेंगे. कारोबारी अवसरों भुनाने की कोशिश होगी. वित्तीय गतिविधियां साधारण रहेंगी. ठगों के प्रलोभन में न आएं. कर्मठ बनें.

प्रेम मैत्री- करीबियों से विवाद से बचें. भावात्मक वार्ता में सहजता बढ़ाएं. संवेदनशीलता बनाए रखें. दिखावे से बचें. आत्मानियंत्रण रखें. करीबियों का ख्याल रहेगा. मतभेद उभर सकते हैं. सहयोग का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रहेगा. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. चर्चा संवाद में सजगता रखें.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. मितभाषी बने रहें.

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शुभ अंक : 5, 6, और 8

शुभ रंग : समुद्री

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