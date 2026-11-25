मीन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रह सकता है. लोगों से मुलाकात और बातचीत के मौके मिलेंगे. कामकाज में नई पहल करेंगे. आत्मविश्वास के साथ जरूरी काम पूरे करेंगे. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ सकता है. परिवार से जुड़े मामलों में समझदारी से काम लें. विवादों से दूर रहें.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: कारोबार से जुड़े लक्ष्य पूरे करने की कोशिश करेंगे. पेशेवर कामों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे. कामकाज में तेजी आएगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में विस्तार हो सकता है. जरूरी कामों की योजना बनाएंगे. पैसों से जुड़े मामलों पर नियंत्रण बनाए रखें. अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करें.

प्रेम-मैत्री: परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा. घर में मेहमान आ सकते हैं. अपनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करें और बातचीत में विनम्र रहें.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खानपान का ध्यान रखें और नियमित जांच कराते रहें. सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और साहसी बने रहें.

शुभ अंक : 1, 3 और 7

Advertisement

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

---- समाप्त ----