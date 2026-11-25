मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा रह सकता है. अपनी समझदारी से कामकाज में सफलता पाएंगे. दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. कामकाज को बेहतर तरीके से संभालेंगे. कोई शुभ सूचना मिल सकती है. शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी. योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: नौकरी और कारोबार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नए काम शुरू करने के अवसर मिलेंगे. करियर में तरक्की के योग हैं. कामकाज में तेजी आएगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में तेजी रहेगी. आय और बचत के बीच संतुलन बनाए रखेंगे. कारोबार से जुड़े नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.

प्रेम-मैत्री: घर-परिवार में खुशियां रहेंगी. आपसी मतभेद कम होंगे. दोस्तों और प्रियजनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. परिवार के बड़े-बुजुर्गों की बात मानें.

स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास और मनोबल अच्छा रहेगा. धैर्य बनाए रखें और दिखावे से दूर रहें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें.



शुभ अंक : 5, 7 और 8

शुभ रंग : गहरा भूरा

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