कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सभी के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए. परिवार से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. पुराने पारिवारिक कामों में तेजी आ सकती है. अपनों के साथ समय बिताएंगे. कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा. किसी भी बात पर जिद करने से बचें.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में सफलता मिलने के अवसर हैं. कारोबार की स्थिति सामान्य रहेगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. अपनी कला और कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान दें.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. आय में बढ़ोतरी के अवसर मिल सकते हैं. किसी पर भी बिना जांच-पड़ताल के भरोसा न करें.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में समझदारी बनाए रखें. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. पुराने रीति-रिवाजों और परंपराओं को महत्व देंगे.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और सभी के साथ तालमेल बनाए रखें.



शुभ अंक : 1, 5, 7 और 8

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शुभ रंग : आसमानी

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