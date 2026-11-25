वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार और कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. अपने लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान देंगे. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में तरक्की के अवसर बन सकते हैं. बड़े लोगों का साथ मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं. अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: साझा कामों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में स्थिरता आएगी. योजनाओं को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से लाभ बढ़ सकता है. जमीन और मकान से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी.

प्रेम-मैत्री: परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा. प्रियजनों से अच्छी खबर मिल सकती है.

स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास बना रहेगा. खानपान में संतुलन रखें. अपने व्यवहार को बेहतर बनाने पर ध्यान दें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और अहंकार से दूर रहें.



शुभ अंक : 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग : गुड़ जैसा रंग

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