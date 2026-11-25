सिंह राशि वालों के लिए पेशेवर मामलों में अच्छा दिन रह सकता है. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. आय में बढ़ोतरी के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा. अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है. परिवार और समाज के लोगों का सहयोग मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी. अपनी योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देंगे. बातचीत और समझदारी से काम लेने पर सफलता मिल सकती है.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. लेनदेन में स्थिति बेहतर रहेगी और लाभ के अवसर मिलेंगे.

प्रेम-मैत्री: परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रियजनों से जरूरी बातें साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. आत्मविश्वास के साथ अपने काम पूरे करेंगे.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और अपने काम में तेजी लाएं.

शुभ अंक : 1, 5 और 7

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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