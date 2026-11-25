तुला राशि वालों को कोई जरूरी सूचना मिल सकती है. अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और दूसरों का सहयोग बनाए रखें. परिवार के साथ बातचीत बढ़ेगी. कामकाज में सक्रिय रहेंगे. किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समझदारी से रास्ता निकाल लेंगे. विवादों से दूर रहें. धोखेबाज लोगों से सावधान रहें.

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नौकरी-व्यवसाय: नौकरी और कारोबार में नियमों का ध्यान रखें. रोजमर्रा के काम समय पर पूरे करें. किसी भी काम में लापरवाही न बरतें.

धन-संपत्ति: आर्थिक लेनदेन सामान्य रहेगा. कारोबार पर ध्यान बनाए रखें. पैसों से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें. जरूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ें.

प्रेम-मैत्री: परिवार का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में किसी तरह का दबाव महसूस हो सकता है. अपनों से ज्यादा उम्मीदें न रखें. बातचीत में धैर्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. जरूरी काम पूरे करने पर ध्यान दें. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और विनम्र रहें.



शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : फिरोजी

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