कन्या राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. अपनी प्रतिभा दिखाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं. कामकाज में उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेंगे. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

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नौकरी-व्यवसाय: कारोबार से जुड़े कामों में तेजी आएगी. नए समझौते और योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. अपने प्रयासों से लोगों का भरोसा जीतेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कामकाज में सफलता मिलेगी. जरूरी फैसले लेने में आसानी होगी.

प्रेम-मैत्री: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में भरोसा और प्यार बढ़ेगा. घर में खुशियां बनी रहेंगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अपने काम पूरे करने के लिए उत्साहित रहेंगे. विनम्रता के साथ आगे बढ़ें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और किसी धार्मिक स्थल पर जाएं.





शुभ अंक : 1, 5 और 7

शुभ रंग : गहरा हरा

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