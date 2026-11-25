अपने काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें. मेहनत और कौशल से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. पुराने मामले फिर सामने आ सकते हैं.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें. पैसों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज पूरे रखें. किसी भी आकर्षक प्रस्ताव पर बिना जांच-पड़ताल के भरोसा न करें.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. अपने बजट के अनुसार खर्च करें. कारोबार से सामान्य लाभ मिल सकता है. खर्च बढ़ने की आशंका है.

प्रेम-मैत्री: करीबियों के साथ समय बिताएंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. अपनी भावनाएं सही समय पर जाहिर करें. पुराने मतभेद दूर करने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य-मनोबल: अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न करें. आत्मविश्वास के साथ काम करें. बातचीत और व्यवहार में सुधार लाएं.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें और समय का ध्यान रखें.



शुभ अंक : 1, 3 और 7

शुभ रंग : आंवले जैसा रंग

---- समाप्त ----