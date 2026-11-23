आज सभी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. साहस और सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे. अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बना रहेगा. बचत पर ध्यान देंगे. घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है. लोगों से मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. रिश्तेदारों के साथ तालमेल बेहतर होगा. अपनों की खुशियों में शामिल होंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. कारोबार में सफलता मिल सकती है. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: करियर और कारोबार में अच्छी उपलब्धि मिल सकती है. नए अवसर सामने आएंगे. कामकाज में तेजी आएगी. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में सुधार होगा. पारंपरिक कारोबार में तेजी आ सकती है. बचत और धन की सुरक्षा पर ध्यान देंगे. कमाई के नए अवसर मिलेंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि हो सकती है.

प्रेम-मैत्री: बातचीत में मधुरता बनाए रखेंगे. रिश्ते सुखद रहेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा. प्रियजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. सभी के प्रति आदर का भाव रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

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