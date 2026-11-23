आज नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं. प्रबंधन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. संपर्क और बातचीत बेहतर होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. कामकाज को व्यवस्थित रखने की कोशिश करेंगे. पैतृक मामलों में तेजी आएगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. करियर और कारोबार में गति आएगी. महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा. अपने अनुभव का लाभ उठाएंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कारोबार से जुड़े काम तेजी से आगे बढ़ेंगे. योजनाओं को पूरा करने में सफलता मिलेगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक प्रयासों में तेजी आएगी. जरूरी खरीदारी कर सकते हैं. कारोबार में रुचि बढ़ेगी. सरकारी कामों में लाभ मिलने के योग हैं.

प्रेम-मैत्री: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. अपनों से जरूरी बातें साझा करेंगे. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. निजी मामलों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. सक्रिय रहें.

शुभ अंक : गुलाबी

शुभ रंग : 2, 5 और 8

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