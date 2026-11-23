आज अनजान लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें. हर मामले में सतर्कता बरतें. परिस्थितियों को समझकर ही आगे बढ़ें. दूसरों की बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील न हों. वरिष्ठों का साथ और मार्गदर्शन मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. किसी भी काम की तैयारी पहले से रखें. शोध से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें. अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं. मौसम से जुड़ी सावधानियों को नजरअंदाज न करें. परिजनों का सहयोग मिलेगा.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में पेशेवर रवैया बनाए रखें. अनुभवी लोगों की सलाह से आगे बढ़ें. अपने लक्ष्य पर ध्यान दें. सूझबूझ से फैसले लें. कारोबार में धैर्य बनाए रखें.

धन-संपत्ति: पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान दें. अनजान लोगों से सतर्क रहें. बजट को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें.

प्रेम-मैत्री: लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें. घर में सहज माहौल बनाए रखें. रिश्तों में मिठास बनाए रखें. बातचीत में विनम्र रहें. बड़ों की बातों पर ध्यान दें. मित्रों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न रखें. अपनी निजी बातों को गोपनीय रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: गुस्से और आवेश से बचें. खानपान में संतुलन रखें. खुद पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ न डालें. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. समझदारी से फैसले लें.



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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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