आज परिवार के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा. घरवालों के साथ समय बिताएंगे. करियर और कारोबार में प्रबंधन बेहतर रहेगा. काम की गति उम्मीद के मुताबिक रहेगी. अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. अपनों का सम्मान करेंगे. धैर्य से काम लें. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएंगे. भावुक होकर कोई निर्णय न लें. बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. निजी कामों में सक्रियता बढ़ेगी. घर के सदस्यों की सलाह पर ध्यान देंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में संतुलन बनाए रखेंगे. सरकारी मामलों में आसानी रहेगी. अपनी कला और कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं. किए गए वादों को पूरा करेंगे.

धन-संपत्ति: कारोबार से जुड़े कामों में तेजी आएगी. बचत बढ़ाने में सफल हो सकते हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे.

प्रेम-मैत्री: परिवार में छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. प्रियजनों से मुलाकात के मौके मिलेंगे. मन की बात कहने में धैर्य रखें. परिवार के सदस्यों की खुशी का ध्यान रखें. दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह न रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहें. अनुशासन बनाए रखें. अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर ध्यान दें.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. अहंकार से बचें.



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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मेहंदी

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