आज मेहनत पर ध्यान देने का समय है. कामकाज सामान्य रहेगा. अपने प्रयास जारी रखें. नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थिति सामान्य बनी रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. अनुभवी लोगों की सलाह पर ध्यान दें. खर्च बढ़ सकते हैं. जिद करने से बचें. किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें. सतर्कता के साथ आगे बढ़ें. कामकाज में सक्रियता बनाए रखें. लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें. कला और कौशल से जुड़े कामों में तेजी आएगी.

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नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. लाभ सामान्य रहेगा. अनुभवी लोगों की सलाह लें. समय पर काम पूरा करें. अपनी कार्ययोजना पर भरोसा रखें.

धन-संपत्ति: लोन और उधारी से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं. कारोबार के विस्तार की योजना बनाएंगे. आर्थिक मामलों पर ध्यान देंगे. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

प्रेम-मैत्री: परिवार के सदस्यों को नजरअंदाज न करें. सभी का सम्मान करें. प्रियजनों की बातों पर ध्यान दें. भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. विवादों से दूर रहें. रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें. खानपान में संतुलन रखें. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. बातचीत के दौरान सावधानी बरतें.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. अपने प्रयास जारी रखें.



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शुभ अंक : मैरून

शुभ रंग : 5, 8 और 9

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