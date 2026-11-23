आज भाग्य का साथ मिलेगा. भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. ज्यादातर मामलों में सफलता मिल सकती है. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मनोरंजक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. कामकाज का विस्तार करने की योजना बनाएंगे. आपको दूसरों का समर्थन मिलेगा. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. दोस्तों का साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र की परेशानियां दूर हो सकती हैं.

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नौकरी-व्यवसाय: कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. सभी के साथ मिलकर काम करेंगे. कामकाज में तेजी आएगी. बड़ों की सलाह मानेंगे. अपने प्रयासों को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. उम्मीद के मुताबिक लाभ मिल सकता है. कामकाज में सफलता मिलेगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में सहयोग प्राप्त होगा.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. मित्रता मजबूत होगी. कोई आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है. करीबियों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पुरानी परेशानियां दूर हो सकती हैं. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. बड़ा सोचें.

शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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