आज पेशेवर जीवन में उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कामकाज के विस्तार की कोशिशों में सफलता मिल सकती है. भाई-बंधुओं का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सम्मान करेंगे. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कामकाज का माहौल अनुकूल रहेगा. पारंपरिक कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है. व्यापारिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रखेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. साहस के साथ अपने काम पूरे करेंगे. संपर्क और बातचीत बेहतर होगी.

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नौकरी-व्यवसाय: करियर और कारोबार में सकारात्मकता बनी रहेगी. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करेंगे. अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. लाभ में वृद्धि हो सकती है.

धन-संपत्ति: कारोबार के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. निवेश और पूंजी से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. आर्थिक प्रयास सफल हो सकते हैं. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.

प्रेम-मैत्री: अपने मन की बात कहने में सहज रहेंगे. रिश्तों में आत्मविश्वास बना रहेगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मित्रों का साथ मिलेगा. अपनों के लिए समय निकालेंगे. जीवनसाथी का भरोसा मिलेगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सतर्कता और अनुशासन बनाए रखें. अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करेंगे.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी धर्मस्थल पर जाएं.



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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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