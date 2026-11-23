आज कारोबार में कई तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी. साझेदारी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कामकाज को व्यवस्थित रखने पर जोर देंगे. रिश्तों के प्रति समर्पित रहेंगे. सरकारी मामलों में लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतेंगे. प्रबंधन से जुड़े कामों में मजबूती आएगी. लाभकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सभी का साथ और विश्वास मिलेगा. स्थायित्व से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. खानपान में रुचि बढ़ेगी.

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नौकरी-व्यवसाय: नियमों का पालन करेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. कामकाज में आसानी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. रणनीति के साथ काम करने से सफलता मिलेगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ उम्मीद से बेहतर रह सकता है. पैसों के लेनदेन और अनुबंधों पर ध्यान देंगे. किसी के लालच में न आएं. टीम के साथ मिलकर काम करेंगे. धोखाधड़ी से सतर्क रहें.

प्रेम-मैत्री: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रेम और स्नेह बना रहेगा. बातचीत के मौके बढ़ेंगे. अपने मन की बात कह पाएंगे. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. बातचीत में प्रभावशाली रहेंगे. खानपान में संतुलन बनाए रखें. साझा प्रयासों में तेजी आएगी.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. दूसरों के साथ मिलकर काम करें.

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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : क्रीम

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