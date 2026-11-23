आज दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा. अपने मन की बात प्रियजनों से साझा करेंगे. पढ़ाई और स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए प्रयास करेंगे. बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी. नियमों का पालन करेंगे. जिद करने से बचें. करीबियों के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. लाभ के अवसर मिलेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर जीवन में उपलब्धियां मिल सकती हैं.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है. पैसों के लेनदेन में सक्रियता बढ़ेगी. अचानक धन लाभ के योग हैं. कार्ययोजनाओं में तेजी आएगी. अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा.

प्रेम-मैत्री: अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. परिचितों से मुलाकात हो सकती है. करीबियों का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: काम करने का तरीका बेहतर होगा. योजनाओं को पूरा करने में उत्साह दिखाएंगे. व्यक्तित्व में निखार आएगा. मनोबल अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान भोलेनाथ की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. उत्साह बनाए रखें.

शुभ अंक : 2, 3 और 8

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शुभ रंग : भगवा

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