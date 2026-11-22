घर वालों के साथ आपसी समन्वय बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन होगा. भव्यता व साजसंवार पर जोर रखेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. सुख संरक्षण पर जोर बढ़ाएंगे. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. अनुकूलन बढ़ा रहेगा. पारिवारिक मामलों में भरोसा बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्तसंबंध बल पाएंगे. साहस और आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे. मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. रहन सहन बेहतर होगा.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण लोगों से जरूरी चर्चाएं आगे बढ़ा सकेंगे. सक्रियता और संपर्क बनाए रखेंगे. परिचय का लाभ उठाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. पेशेवर प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यो को बल मिलेगा. जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. वरिष्ठों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. धन संपत्ति में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- कुल के लोगों संग सुख से रहेंगे. आपसी संवाद संवरेगा. स्वजनों से भेंट होगी. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. अपनों के लिए सहजता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार संवार पाएगा. सहकार से कार्य करेंगे. मूल्यवान भेंट मिलेगी. विश्वास बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.



आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 7

शुभ रंग : केसरिया

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