करीबियों के साथ समय बिताएंगे. मित्रों से मिलकर कार्य करेंगे. करियर कारोबार में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. सहकारिता पर जोर होगा. पेशेवर प्रदर्शन अच्छा रहेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. शिक्षा एवं संस्कार पर जोर होगा. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. जिम्मेदारियों का बखूबी निभाएंगे. लंबित कार्यो में तेजी रखेंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में सहजता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यो को गति देंगे. लक्ष्य पूरा कर लेने पर जोर होगा. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष में बनेंगे. कारोबारी प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. व्यवसायी उत्साहित रहेंगे. रुटीन उम्दा बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले संवार पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बल पाएगा. भावनात्मक मामले संवार पर रहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास दिखाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भेंट मुलाकात में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. मित्र साथ निभाएंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या संवार पाएगी. रुटीन रखेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. आज्ञा बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 7

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----