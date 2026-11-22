घर के लोगों से मिलकर कार्य करें. संबंध सहज बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता पर बल दें. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. बड़प्पन से सबको अपना बनाएं. भौतिक संसाधनों पर जोर होगा. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. निजता को बढ़ावा देंगे. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. व्यक्तिगत कार्यो पर अधिक ध्यान रहेगा. सुख संसाधन पर ध्यान देंगे. घरेलु कार्यो में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ संकीर्णता में आने से बचेंगे. निजी यात्राएं बढ़ सकती हैं. उतावली न दिखाएं.

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नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से तालमेल बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. सूझबूझ और सामंजस्यता रखेंगे. सावधानी से आगे बढ़ें. धैर्यपूर्वक जिम्मेदारी निभाएं. धर्म पालन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय तेज बनाए रखेंगे. पैतृक व प्रबंधन का पक्ष मजबूत रहेगा. सफलता उत्साहित रखेगीं. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाए रखेंगे. योजनाओं में सक्रियता लाएंगे. पूर्वाग्रह में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- घर परिवार से दूरी कम होगी. तालमेल बढ़ाने में रुचि रहेगी. परिजनों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेल मुलाकात बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर सुधार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाएं. जांच बनाए रखें. मनोबल ऊंचा रखें. अतिउत्साह से बचें.



आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. बहस़ से बचें.

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शुभ अंक : 4, 7 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

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