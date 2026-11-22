साहसिक प्रयास सफल होंगे. लाभकारी परिस्थितियां को भुनाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. बंधुओं से करीबी बढ़ी रहेगी. संबंधियों का सहयोग रहेगा. मेलजोल के प्रयासों में सहज बने रहेंगे. सामाजिक कार्यो में सक्रियता लाएंगे. भेंट संवाद में पहल दिखाएंगे. कार्य विस्तार के मामलों में आगे रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. पेशेवर सहजता से आगे बढ़ते रहें. आय बढ़त पर रहेगी. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. मेलजोल में रुचि रखेंगे. संवाद में रुचि रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक अनुकूलन बनाए रहेंगे. सहकार पर जोर बढ़ाएंगे. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बेहतर होगा. सबसे सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है.

धन संपत्ति- लाभ बढ़त पर रहेगा. अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. कामकाज में तेजी दिखाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. संपर्क संवाद संवार पाएगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- अवसर पर बात रखेंगे. जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. घर में सुख बना रहेगा. प्रेम स्नेह में गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. पहल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका सम्मान रखेंगे. योजनाएं सवारेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संसाधनों को बढाएंगे.



आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 4, 7 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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