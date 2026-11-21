नवीन प्रयासों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रबंधन बढ़ाएंगे. साहसिक कार्यों में रुचि बनाए रखेंगे. घर परिवार के लोगों से समर्थन मिलेगा. आसपास उत्सव का वातावरण रहेगा. नया करने की सोच रहेगी. सभी सम्मान रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. कलाप्रियता बढ़ेगी. संस्कारों को बल मिलेगा. सुख सौख्य सामंजस्य बढ़ेगा. करीबियों के प्रति सकारात्मक नजरिया रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. कार्यों में गति आएगी. महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. शुभ कार्य गति पाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बढ़ा रहेगा. प्रतिभा से परिणाम बेहतर होगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. वित्तीय मामलों में विश्वसनीयता बढे़गी. लेनदेन में सहजता बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों से सुख बांटेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. भावनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. स्नेह और प्रेम के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. सहनशील रहें. अनुकूलता बढ़ेगी. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन बनाए रखेंगे. आपसी मेलजोल बढाएंगे. रचनात्मक विषयों से जुड़ेंगे. तर्कशील और स्पष्ट रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. संपर्क बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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